Bautzen - Bei einem Einbruch auf ein Firmengelände in Radibor (Landkreis Bautzen) haben Unbekannte einen Teleskoplader und einen Traktor gestohlen. Laut Polizei wurde der Diebstahl am Montag gemeldet, die Tat soll sich im Zeitraum von Freitag bis Montag ereignet haben. Die Fahrzeuge besitzen zusammen einen Wert von rund 167.000 Euro, wie es hieß. Die Kriminaltechnik sei vor Ort gewesen. Nun sei eine Fahndung eingeleitet worden, teilte die Polizei mit.