Einbrecher verschafften sich in den vergangenen Tagen Zugang in ein Mehrfamilienhaus in der Landeshauptstadt. Dort öffneten sie einen Tresor und fanden große Beute.

Erfurt - Einbrecher haben aus einem Tresor im Keller eines Erfurter Mehrfamilienhauses Wertsachen und Bargeld im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Der Eigentümer erstattete am Mittwochabend Anzeige, nachdem er den Einbruch bemerkt hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Täter verschafften sich demnach in den vergangenen Tagen Zugang zu dem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Frienstedt. In einem der Kellerabteile fanden sie den Tresor und öffneten ihn. Darin fanden sie unter anderem Bargeld, Gold und Uhren, wie es hieß.