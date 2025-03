Unbekannte dringen in ein Juweliergeschäft in Bad Nenndorf ein, schalten die Alarmanlage aus. Sie schaffen sogar einen fest verankerten Tresor aus dem Gebäude. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Einbrecher machen Beute in Juweliergeschäft

In Bad Nenndorf haben Einbrecher Schmuck und einen Tresor aus einem Juweliergeschäft gestohlen. (Symbolfoto)

Bad Nenndorf - Einbrecher haben aus einem Juweliergeschäft in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) Schmuck und einen fest verankerten Tresor gestohlen. Vermutlich seien es mehrere Täter gewesen, die in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in das Geschäft eingedrungen seien, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden beträgt rund 230.000 Euro.

Die Täter überwanden die Sicherungseinrichtungen des Juweliergeschäfts. Sie stahlen ausschließlich hochwertigen Goldschmuck. Den Tresor entwendeten sie im Ganzen aus dem Gebäude. Um die Alarmanlage lahmzulegen, haben sich die Täter vermutlich längere Zeit vor und in dem Geschäft aufgehalten. Die Polizei hofft daher auf Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben.