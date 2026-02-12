Regen weicht Schnee: In Niedersachsen und Bremen drohen zum Wochenende Frost, Glätte und Minusgrade. Was der DWD für die nächsten Tage ankündigt.

In Niedersachsen und Bremen bleibt es zum Wochenende bedeckt - dann soll es erneut winterlich werden. (Symbolbild)

Hannover - In Niedersachsen und Bremen soll sich zum Wochenende der Regen in Schnee verwandeln. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für heute durchwachsenes Wetter vorher, bevor es zum Wochenende wieder Frost, Schnee und Glätte geben soll.

Obwohl ein Tiefdruckgebiet das Wetter im Norden Deutschlands bestimmt, bleibt es noch mild, wie ein DWD-Meteorologe mitteilte. Im Süden Niedersachsens sollen sogar Höchsttemperaturen von 8 Grad erreicht werden. Dabei bleibe es allerdings bewölkt und regnerisch. Am Freitag soll der Himmel nicht viel anders aussehen.

Frostige Nächte und winterliche Tage

In der Nacht zu Freitag können laut den Angaben nach gebietsweise die Temperaturen auf 0 Grad fallen. Dementsprechend könne es dann auch zu Schneefall kommen. Zum Samstag solle es dann erneut kälter werden, mit Tieftemperaturen zwischen minus 4 und minus 1 Grad in der Nacht - es werde „frostig kalt“. Das Wochenende sei dann weiterhin von Kaltluft bestimmt, wodurch es winterlich bleibe.