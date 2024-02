Bad Berka - Bei einem Verkehrsunfall in Bad Berka (Weimarer Land) ist ein Mann verletzt worden, rund 15.000 Euro Schaden sind entstanden. Der 41-Jährige wollte am Samstagmorgen an einer Ampelkreuzung nach links abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er das entgegenkommende Auto eines 40-Jährigen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Abbieger verletzte sich leicht, an seinem Auto entstand den Angaben zufolge ein Schaden von 10.000 Euro. Der andere Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden an seinem Wagen beträgt demnach rund 5000 Euro.