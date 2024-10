Zwei entgegenkommende Autos fahren auf der Insel Usedom frontal gegeneinander. In dem einen Wagen sitzt ein Usedomer, in dem anderen eine Familie aus Sachsen. Der Vater überlebt den Unfall nicht.

Ein Mann stirbt bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der Insel Usedom. Seine Familie und ein weiterer Autofahrer kommen schwer verletzt in eine Klinik. (Symbolbild)

Heringsdorf - Bei einem frontalen Zusammenstoß von zwei Autos auf der Insel Usedom sind fünf Menschen schwer verletzt worden, einer von ihnen tödlich. Der 45-jährige Fahrer des einen Wagens starb noch am Unfallort auf einer Landstraße bei Heringsdorf, wie die Polizei bekanntgab. Seine Familie, eine 43 Jahre alte Frau und zwei Kinder im Alter von 12 Jahren, kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, genauso wie der 69-jährige Fahrer des zweiten Autos. Bei den Insassen des einen Wagens handele es sich um eine Familie aus Sachen. In dem anderen Auto habe ein Usedomer gesessen.

Nach ersten Ermittlungen blieb zunächst unklar, wie es zu dem Zusammenstoß kam. Den Angaben zufolge fuhren die beiden Fahrzeuge am Freitagmittag zwischen Bansin und Ückeritz aufeinander zu. Neben einem Notarzt, drei Rettungswagen und der Freiwilligen Feuerwehr waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die betroffene L266 blieb den ganzen Nachmittag voll gesperrt. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall gesehen haben.