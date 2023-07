Lutherstadt Eisleben - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B180 bei Lutherstadt Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist ein Mann gestorben und einer schwer verletzt worden. Ein Lastwagen und ein Kleintransporter stießen am Dienstagnachmittag im Ortsteil Volkstedt aus unklarer Ursache zusammen, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Der 43-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde im Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der 55-jährige Lastwagenfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Der Abschnitt auf der B180 zwischen der Abfahrt Sandberg-Siedlung und dem Kreisverkehr Thälmannschacht war bis in den Abend hinein zur Bergung und Unfallaufnahme gesperrt. Die Unfallursache wird nun ermittelt.