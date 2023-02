Langenhagen - Bei einem Wohnungsbrand in Langenhagen in der Region Hannover ist am Mittwoch ein Mensch gestorben. Zunächst galt ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Region Hannover als vermisst und wurde von Einsatzkräften gesucht, wie die Polizei mitteilte. Ob es sich bei dem Toten um den Bewohner der in Brand geratenen Wohnung handelt, war zunächst unklar. Dies werde ermittelt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Das Feuer brach den Angaben nach in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses aus. Ein 35 Jahre alter Mann wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorübergehend ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt, darunter ein Kind. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.