Grünheide - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen auf der A10 in Höhe Grünheide (Landkreis Oder-Spree) bei einem Auffahrunfall tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an einem Stauende an der Anschlussstelle Freienbrink. Ein Lkw sah die haltenden Fahrzeuge zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto auf, wie die Polizei mitteilte. Das Auto wurde in einen haltenden Lastwagen geschoben und fing Feuer.

Angaben zur Identität des Autofahrers lagen zunächst nicht vor. Der Fahrer des auffahrenden Lastwagens, dessen Identität zunächst ebenfalls nicht feststand, wurde verletzt in eine Klinik gebracht.

Die A10 war vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Seit dem Vormittag rollt der Verkehr Richtung Norden wieder. Die Fahrbahn Richtung Spreeau, auf der der Unfall geschah, war weiterhin gesperrt.