Ein Toter bei Wohnungsbrand

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Stadtteil Wilmersdorf ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Brand am Dienstagmittag gemeldet. Die Neubauwohnung im fünften Stock des Hauses in der Schlangenbader Straße brannte demnach komplett aus. 52 Einsatzkräfte waren vor Ort. Ein Mensch wurde aus einer Nachbarwohnung in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr löschte die Flammen nach eigenen Angaben rasch. Die Brandursache ist noch unklar.