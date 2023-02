Ein Toter bei Brand in Mehrfamilienhaus in Erfurt

Erfurt - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Erfurt ist ein Mann gestorben. Aus bislang ungeklärter Ursache war am Mittwochabend eine Wohnung im fünften Obergeschoss des Hauses in Vollbrand geraten, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Das Mehrfamilienhaus wurde daraufhin durch die Feuerwehr evakuiert. Ein 75-Jähriger wurde zudem mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ob es sich bei dem Verstorbenen um den Bewohner der Wohnung handelt, war zunächst unklar.