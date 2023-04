Oranienburg - Die Stadt Oranienburg feiert am 23. April wieder seinen traditionellen „Tag in Orange“. Bei dem Fest sollen zwischen 10 und 18 Uhr unter anderem holländische Tänze, historisches Handwerk und kulinarische Spezialitäten vor dem Schloss und im Schlosspark geboten werden, wie Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH am Freitag mitteilte. Mit dem Fest erinnert die Stadt an ihre Namensgeberin, Kurfürstin Louise Henriette von Oranien-Nassau (1627-1667), und zugleich an ihre niederländische Herkunft.

Die Frau des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg war die Enkelin von Willem van Oranje, dem Begründer des späteren niederländischen Königshauses. Sie ließ an der Stelle eines Jagdschlosses in Bötzow einen Schlossneubau im holländischen Stil errichten, der 1652 den Namen Oranienburg bekam. Das Orangefest wird unter anderem von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und der Stadt Oranienburg veranstaltet.