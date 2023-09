Halle - Bei einem Unfall mit mehreren Sattelzügen und einem Auto auf der A14 bei Halle ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Ein zweiter Lastwagen-Fahrer und ein Autofahrer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizeiinspektion in Halle mitteilte. Nach der Karambolage am Dienstagnachmittag dauerte die Sperrung der Autobahn in Richtung Magdeburg auch am Abend noch an.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Halle-Ost und Halle-Zentrum auf einen anderen auf und schob diesen noch auf zwei weitere Fahrzeuge. Der Fahrer des auffahrenden Sattelzugs wurde dabei tödlich verletzt. Die weiteren Ermittlungen sollen Aufschluss über die Unfallursache geben, wie die Polizei mitteilte.