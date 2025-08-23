In der Gemeinde Geeste an der Ems brennt am Morgen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus. Ein Mann stirbt.

Geeste - Bei einem Wohnungsbrand in Geeste im Landkreis Emsland ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei wurde am Morgen um kurz nach acht Uhr über das Feuer im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses benachrichtigt, wie ein Sprecher bestätigte.

Nach Angaben der Feuerwehr hielten sich drei Menschen in der betroffenen Wohnung auf, zwei konnten ins Freie flüchten. Ein Mann erlitt demnach eine Rauchgasvergiftung. Zu den Ursachen des Brandes gab es noch keine Angaben.