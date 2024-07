Wer wird Fußball-Europameister? In Frankfurt können die Fans das Spiel am Main verfolgen. Danach schließt die Fanzone.

Ein letztes Mal in die Fanzone

Frankfurt/Main - Das EM-Finale am Sonntagabend ist die letzte Gelegenheit, ein Spiel in der Frankfurter Fanzone zu sehen. In dem etwa 1,4 Kilometer langen Bereich entlang des Mains ist Platz für 30.000 Menschen. Die Spiele wurden auf zehn Leinwänden übertragen.

Anfang Juli - nachdem die fünf Frankfurter Spiele vorbei waren - hatte die Stadt eine Zwischenbilanz gezogen. Bis dahin wurden 716.000 Besucherinnen und Besucher in der Fanzone gezählt. Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) sagte, die Zahl liege weit über den Erwartungen.

Wegen Unwettern musste die Fanzone mehrfach zeitweise geschlossen werden oder konnte später als geplant öffnen. Einmal stürzte im Sturm ein Baum um, es wurde aber niemand verletzt.