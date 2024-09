Berlin - Von „La-le-lu“ bis zum „Fliegerlied“ – Helene Fischer macht nun Musik für Kinder. Ihr erstes Album mit Kinderliedern soll am 1. November auf den Markt kommen, weitere folgen. Für ihre Fans sei das vielleicht etwas überraschend, doch Kinderlieder zu machen, das sei schon lange ein Herzenswunsch von ihr gewesen, sagte Fischer der Deutschen Presse-Agentur. „In letzter Zeit hatte ich viele Gelegenheiten, in Sachen Kinderlieder zu einem Profi zu werden“, sagte Fischer, die selbst Mutter ist. Daraus sei die Idee entstanden, eine Sammlung an Kinderliedern zu veröffentlichen.

Und bei dem einen Album soll es nicht bleiben, es soll nur der Auftakt einer Serie sein - von Platten etwa mit Schlafliedern und Musik zum Lernen und Bewegen. Außerdem gibt es animierte Videos, in denen die Sängerin als jüngere 3D-Figur ihrer selbst in einer bunten Zauberwelt mit Freunden und Tieren zu sehen ist.

Die „alte Helene“ sei damit aber nicht verschwunden, betont Fischer. Spätestens zu ihrer Stadiontour 2026 wolle sie auch wieder für die erwachsenen Fans auf der Bühne stehen.