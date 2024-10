Eine kleine Bronzestatue in Moabit erinnert an die Opfer sexueller Gewalt im Pazifikkrieg - ein Politikum weit jenseits der Grenzen der Hauptstadt.

Berlin - Der Korea-Verband will den Abbau des Denkmals für „Trostfrauen“ in Moabit per Eilantrag stoppen. Das Verwaltungsgericht Berlin bestätigte auf Anfrage den Eingang des Antrags. Wann darüber entschieden wird, sei noch nicht absehbar, erklärte eine Sprecherin. Der Korea-Verband begründete den Antrag so: „Dies zielt darauf ab, die Beseitigung der Friedensstatue Ari zu verhindern und den Erhalt dieses wichtigen Symbols für Frieden, Menschenrechte und den Kampf gegen sexualisierte Gewalt in Kriegen zu sichern.“

Der Begriff Trostfrauen ist ein Euphemismus für Zehntausende Asiatinnen, die während des Pazifikkrieges im Zweiten Weltkrieg in japanischen Frontbordellen von Soldaten der japanischen Armee sexuell missbraucht wurden. Der Korea-Verband hat die Bronzestatue eines Mädchens im Herbst 2020 an der Ecke zwischen Bremer Straße und Birkenstraße errichtet.

Der Bezirk Mitte will die Duldung für das Denkmal auf öffentlichem Straßenland beenden und schlägt vor, die Statue auf privaten Grund zu verlegen. Der Verband würde nach eigenen Angaben als Kompromiss akzeptieren, einen neuen Standort in der Nähe auf einem Grundstück des Lands Berlin zu finden. Gespräche hätten aber keine Einigung gebracht. Der Bezirk habe die Beseitigung der Statue bis 31. Oktober angeordnet und drohe mit einem Zwangsgeld von 3.000 Euro.

Japan fordert Entfernung der Statue

Gegen das Denkmal in Berlin hatte die japanische Regierung protestiert und eine Entfernung gefordert. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte im Mai bei einem Besuch in Japan gesagt, er setze sich dafür ein, dass es ein Denkmal gegen Gewalt an Frauen gebe, eine „einseitige Darstellung“ dürfe aber nicht mehr stattfinden. Das Land Berlin teilt nach eigenen Angaben die Einschätzung des Auswärtigen Amtes, dass der japanisch-koreanische Konflikt um die Trostfrauen-Frage mit einer entsprechenden Vereinbarung zwischen Japan und Korea im Jahr 2015 endgültig gelöst sei.