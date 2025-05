Erfurt - Ein Klassiker mit besonderem Bühnenbild vor spezieller Kulisse unter freiem Himmel: Mit der weltbekannten Oper „La Bohème“ will das Theater Erfurt bei den diesjährigen Domstufen-Festspielen beim Publikum punkten. „Es ist eine der zehn meistgespielten Opern der Welt. Schon fast jeder hat am Ende dieser Oper schon einmal geweint, der sie gesehen hat“, sagte Malte Wasem, der künstlerische Direktor des Theaters.

Die Oper von Giacomo Puccini (1859 - 1924) mit der Geschichte um mittellose Künstler in Paris und tragischer Liebe sei „so universell, dass jeder davon gepackt wird“, sagte der Musikalische Leiter der Inszenierung Clemens Fieguth. Auch fänden sich viele der bekanntesten Arien der Welt darin.

16 Meter hohes Eiffelturm-Modell und Rutsche vor dem Dom

Besonders das Bühnenbild von Regisseur Matthew Ferraro dürfte Blicke auf sich ziehen: Auf den Stufen, die eigentlich hoch zum Erfurter Dom und der Severikirche führen, wird nicht nur eine kleine, aber immerhin 16 Meter hohe Version des Eiffelturms ziehen. Auch eine 22 Meter lange Rutsche wird Dynamik auf der Bühne unter freiem Himmel erlauben.

Vor allem im zweiten Bild erwarte die Besucher eine Art „Paris-Themenpark“, so der gebürtige New Yorker Ferraro. Ansonsten wolle er das Geschehen und die Musik selbst in den Mittelpunkt stellen. Mit ihren Kostümen wolle sie eine Art „Vintage-Gefühl“ erzeugen, so die Kostümverantwortliche Mila van Daag. „So, dass es einem bekannt vorkommt, aber schon etwas her ist.“

„Kleines Gespenst“ als Oper für die Kleinen

20 Termine sind fest gesetzt. Gegebenenfalls ist ein Zusatztermin möglich, sollte eine Vorstellung wegen Wetterkapriolen komplett abgesagt werden müssen. Die Premiere ist für den 8. August geplant. Ein reguläres Ticket kostet je nach Wochentag zwischen 75 und 90 Euro. Ermäßigungen sind möglich. Schon jetzt seien fast 50 Prozent der Tickets verkauft, sagte Wasem. Das entspreche zum jetzigen Zeitpunkt etwa der Nachfrage wie zum Hit-Musical „Anatevka“, der im vergangenen Jahr zu fast 100 Prozent ausgelastet war.

Als Familienoper wird dieses Jahr „Das Kleine Gespenst“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Otfried Preußler zu sehen sein. Die Auftragsarbeit ist für Kinder ab fünf Jahren empfohlen. Die Uraufführung bei den Domstufen inszeniert Ioana Petre. Leonie Bulenda übernimmt die musikalische Leitung. Im kommenden Jahr ist dann wieder ein Musical geplant: die Rock-Oper „Jesus Christ Superstar“.