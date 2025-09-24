In Weißwasser ermittelt die Polizei nach einem tödlichen Streit wegen Mordes. Was bisher zu Motiv und Verdächtigem bekannt ist.

Weißwasser - Nach einem Streit in Weißwasser in der Oberlausitz ist ein 30-Jähriger an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Gegen einen 34 Jahre alten Mann sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei mit. Er soll das Opfer mit einem Messer attackiert haben. Aktuellen Ermittlungen zufolge sei Eifersucht das Motiv gewesen, so die Polizei. Dem Tatverdächtigen wird Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen.

Der Beschuldigte hat sich den Angaben zufolge bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Ermittlungen der Mordkommission der Polizeidirektion Görlitz dauern an. Da der mutmaßliche Täter seine Lebensgefährtin zuvor gewaltsam gezwungen haben soll, ihn zu seinem Opfer zu führen, wird auch wegen Körperverletzung und Nötigung ermittelt.

Der 30-Jährige war am frühen Abend nach dem Hinweis einer Zeugin in Weißwasser gefunden worden. Er musste reanimiert werden und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Am Dienstagabend starb der Mann an seinen Verletzungen.