Die Sonne lässt in der Region Berlin-Brandenburg noch etwas auf sich warten - doch allzu kalt sollte es dennoch nicht werden. Welche Temperaturen bringt der Tag?

Eher trübes Wetter in Berlin und Brandenburg

Auf teils trübes Wetter können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. (Symbolbild)

Berlin - Auf milde Temperaturen und einen teils trüben Himmel können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg heute einstellen. Die Höchsttemperatur liegt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei um die fünf Grad. Im Süden der Region sei zeitweise mit Sprühregen zu rechnen. In der Nacht auf Donnerstag fallen die Temperaturen auf bis zu ein Grad, örtlich werde etwas Nebel sowie weiterhin Sprühregen erwartet.

Das trübe Wetter wird den Angaben nach auch am Donnerstag noch anhalten - bei einer Höchsttemperatur von bis zu sechs Grad. Erst am späten Nachmittag und Abend würde der zunächst bewölkte Himmel insbesondere südlich von Berlin etwas auflockern. Mit Regen sei nicht zu rechnen, hieß es weiter. In der Nacht auf Freitag sei mit einem Temperaturabfall auf bis zu minus zwei Grad zu rechnen.