Das Auto kracht in einen geparkten Laster. Warum, ist unklar. Die Folgen für die Insassen sind jedoch schwer.

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wilhelmstadt ist ein Ehepaar schwer verletzt worden. Die 66 Jahre alte Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sie sei notoperiert worden. Auch ihr Mann kam ins Krankenhaus.

Der 60-Jährige war nach ersten Ermittlungen am Samstagnachmittag aus zunächst ungeklärtem Grund von der Straße abgekommen und am rechten Fahrbahnrand gegen einen abgestellten Container gefahren. Diesen schob er mit seinem Auto vor sich her und landete schließlich nach einer Drehung um die eigene Achse an einem geparkten Lastwagen.