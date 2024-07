Alfeld - Ein 65-Jähriger soll in Alfeld/Leine im Landkreis Hildesheim erst versucht haben, seine Frau zu erstechen, und sich anschließend selbst getötet haben. Der Mann stach am frühen Mittwochmorgen mit einem Messer auf seine im Bett liegende Frau ein, wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim mitteilte. Ihr sei es jedoch gelungen, aus dem Haus zu flüchten und sich bei Nachbarn in Sicherheit zu bringen.

Als Einsatzkräfte der Polizei das Haus betraten, fanden sie den 65-Jährigen leblos vor, wie es weiter hieß. Die Frau werde immer noch stationär im Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr bestehe nicht. Die Ermittlungen dauern an.