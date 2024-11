Eine leerstehende Wäscherei geht in Flammen auf. Bei den Ermittlungen stößt die Polizei auf Ungereimtheiten.

Altenburg - Eine leerstehende Wäscherei in Altenburg (Altenburger Land) hat komplett in Flammen gestanden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, können die Ermittler eine Brandstiftung nicht ausschließen. Feuerwehrleute haben den Angaben zufolge den Brand gelöscht. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Menschen seien durch die Flammen am Samstag nicht verletzt worden, so der Sprecher weiter. Es entstand demnach ein Schaden von rund 10.000 Euro. In der ehemaligen Wäscherei habe sich vor allem Unrat und Müll befunden, hieß es.