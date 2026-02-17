Eine 35-Jährige verbringt im Gefängnis Zeit mit ihrem Ehemann - für die Frau endet der Besuch tödlich. Der Prozess geht nun auf ein Ende zu. Welche Strafe erwartet den Angeklagten?

Stendal/Burg - Seine Ehefrau hatte ihn im Gefängnis besucht, in einer sogenannten Liebeszelle konnten sie unbeobachtet gemeinsame Stunden verbringen - hinter der Tür aber soll der Mann die 35-Jährige so stark gewürgt haben, dass sie starb. Seit Anfang Dezember verhandelt das Landgericht Stendal wegen Totschlags gegen den 38-jährigen Deutschen. Er selbst äußerte sich zur Tat nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Dienstag (9.00 Uhr) sollen die Plädoyers gesprochen werden, danach wird das Urteil erwartet.

Die Tat ereignete sich Anfang April 2025 in der Justizvollzugsanstalt Burg, dem größten und modernsten Gefängnis in Sachsen-Anhalt. In der Liebeszelle, ausgestattet mit Sofa, Kochnische und Dusche, können Häftlinge für mehrere Stunden unbeaufsichtigt Zeit mit Partnern oder Familienangehörigen verbringen.