Berlin - Titelverteidiger TTC Eastside Berlin strebt den neunten Titel in der Tischtennis-Bundesliga an - Hauptrundensieger TTC 1946 Weinheim hofft auf die Meisterpremiere in ihrer erst zweiten Saison in der höchsten Klasse. Am Freitag empfängt der Serienmeister aus der Hauptstadt die Nordbadenerinnen in der Sportanlage Paul-Heyse-Straße (18.30 Uhr), das Rückspiel findet am Sonntag in Weinheim (14.00 Uhr) statt. Ein mögliches drittes Match käme am Montag (20.30 Uhr) darauf ebenfalls in Weinheim zur Austragung.

Beide Teams haben ihre Halbfinals gegen DJK Kolbermoor (Eastside) und SV Böblingen mit zwei Erfolgen gewonnen. Das Final-Duell gilt nach dem Saisonverlauf als ausgeglichen, Eastside ist mit seinen Spitzenspielerinnen Xiaona Shan und Nina Mittelham leicht favorisiert, wenn diese in Topform auflaufen.

Eastside hat seit 2014 den Meisterthron inne und ihn nur 2018 einmal kurzzeitig an Kolbermoor abgegeben. Wenn Eastside den neunten Titel der Vereinshistorie erreicht, dann mit einem Novum: mit der 13-jährigen Josephina Neumann würde die jüngste Spielerin der Bundesliga-Geschichte in den Playoffs Meisterin werden.