Berlin - Die Tischtennisspielerinnen des TTC Berlin Eastside haben sich im Play-off-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Im heimischen Tischtennis-Dome gelang dem ohne seine Spitzenspielerinnen Nina Mittelham und Shan Xiaona angetretenen Titelverteidiger im Hinspiel ein 6:4-Erfolg über den TSV Dachau 65. Das Rückspiel um den Einzug in das Finale findet am Sonntag (14.00 Uhr) in Oberbayern statt.

Nach den beiden Doppeln zu Beginn stand es 1:1, wobei die 15-jährige Josi Neumann und Sabina Surjan für den Berliner Sieg sorgten. Die von der WM in Doha leicht angeschlagen zurückgekehrte Serbin wurde mit Blick auf das Champions-League-Finale am 5. Juni im Einzel geschont, sodass Eastside eine ihrer zwei Partien kampflos abgab. Insgesamt legten die Gastgeber einen kampfstarken Auftritt hin und punkteten mit Einzel-Siegen durch Mia Griesel (2), Neumann (2) und Yuka Kaneyoshi.