Berlin - Die Tischtennisspielerinnen von TTC Berlin Eastside haben nach einem Jahr Pause das Comeback in der Champions League siegreich gestaltet. Im ersten Spiel der Hauptrunden-Gruppe B bezwang das Quartett von Trainer Jens Ruland im Paul-Heyse-Sportkomplex das französische Spitzenteam Metz TT mit 3:1. In der Dreiergruppe muss Eastside am 1. November bei SKST Plus Hodonin aus Tschechien antreten.

Ein überzeugendes Debüt für Eastside feierte Neuzugang He Zhuojia, die mit zwei klaren Siegen in ihren Einzeln zur Matchwinnerin wurde. Neben der Weltranglisten-71., die vor fünf Jahren auf Platz 13 gelistet war, trat auch Nina Mittelham nach der bei den Olympischen Spielen in Paris zugezogenen Verletzung wieder an die Platte und konnte ebenfalls einen Sieg beitragen.