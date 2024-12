Die Warnungen hört man immer wieder: Elektrisch angetriebene Fahrräder sind nicht ungefährlich. In Osnabrück rammen sich zwei Pedelecs.

Osnabrück - Zwei Pedelec-Fahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß ihrer Räder in Osnabrück verletzt worden. Am Donnerstagabend sei ein 14-Jähriger mit seinem E-Fahrrad stadteinwärts unterwegs gewesen, als ihm eine 53 Jahre alte E-Radlerin entgegengekommen sei, teilte die Polizei mit. Aus zunächst ungeklärter Ursache stießen die beiden Räder frontal zusammen, beide Radfahrer stürzten und kamen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls dauern an.