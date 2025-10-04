Nach einem schweren Sturz auf einem Fahrradweg stirbt ein E-Bike-Fahrer an seinen Kopfverletzungen. Der 68-Jährige stürzte ohne andere Beteiligte. Er trug keinen Helm.

Bad Bibra - Ein 68 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Wirtschaftsweg gestürzt und später im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann sei ohne Helm unterwegs gewesen und habe sich bei dem Sturz schwerste Kopfverletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit. Der Mann war den Angaben zufolge auf einem Radweg direkt an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen bei Herrengosserstedt (Burgenlandkreis) unterwegs.

Der Verletzte sei noch reanimiert und in ein Krankenhaus in Thüringen gebracht worden. Im Laufe des Abends sei er an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Unfall ereignete sich demnach am späten Freitagnachmittag. Die Polizei ermittelt zu den Ursachen des Unfalls.