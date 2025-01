Essen (Oldenburg) - Der Fahrer eines E-Bikes ist im Landkreis Cloppenburg bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 67-Jährige war am späten Samstagabend in Essen (Oldenburg) aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er sich so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.