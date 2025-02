Zwei Autos zur gleichen Zeit in zwei folgenden Nächten in Dresden in Flammen. (Symbolbild)

Dresden - In zwei Nächten hintereinander sind am Wochenende im Dresdner Szeneviertel Neustadt zwei Elektroautos gleichen Typs in Flammen aufgegangen. Die beiden Autos der Oberklasse wurden zerstört, größeren Schaden an anderen Fahrzeugen verhinderte die Feuerwehr durch zügiges Löschen. Je ein E-Auto wurde in der Nacht zum Samstag und in der Nacht zum Sonntag jeweils fast zur gleichen Uhrzeit in Brand gesetzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine technische Ursache wird „so gut wie ausgeschlossen“. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen, „es wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt“.