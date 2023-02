Dresden - Für Markus Anfang steht Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg bereits als Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga fest. Vor dem Spiel von Dynamo Dresden am Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport) sagte der Dynamo-Trainer am Freitag, sie seien bereits der erste Aufsteiger. „Sie haben 17 Punkte Vorsprung. Ich glaube nicht, dass sie sich das noch nehmen lassen. Geschweige denn, dass andere Mannschaften noch so viele Punkte holen, dass sie sie noch einholen. Von daher spielen wir am Wochenende gegen einen Aufsteiger in die zweite Liga“, sagte Anfang. Dennoch werde sein Team alles tun, in diesem Spiel die nötigen Punkte zu holen, um selbst den wieder möglichen Aufstieg nicht aus den Augen zu verlieren.

Elversberg sei eine eingespielte Mannschaft. „Die Spieler arbeiten zudem auch schon lange mit einem Trainer zusammen. Ich finde, der Horst Steffen macht das sehr gut. Man erkennt seine Handschrift. Er weiß ganz genau, was er für Spieler braucht und die hat er bekommen. Er hat sie nach und nach aufgebaut, hat auch die Zeit dafür bekommen, und dann ist es nicht von der Hand zu weisen, dass du erfolgreich sein kannst, wenn du langfristig arbeiten kannst“, betonte Anfang.