Frankfurt/Main - Aufstiegs-Mitfavorit Dynamo Dresden startet mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison der 3. Fußball-Liga. Wie der Streaming-Dienst „MagentaSport“ bekannt gab, trifft das Team von Neu-Trainer Thomas Stamm am 3. oder 4. August auf Viktoria Köln. Heimrecht hat dagegen der FC Erzgebirge Aue. Die Veilchen erwarten an den gleichen Tagen Aufsteiger Hannover 96 II. Die Spielzeiten will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in der nächsten Woche verkünden.

Das Saisoneröffnungsspiel am 2. August bestreiten der TSV 1860 München und der 1. FC Saarbrücken. Die Partie wird 18.30 Uhr live und kostenlos von „MagentaSport“ übertragen.