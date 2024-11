Dresden - Dynamo Dresden hat die erste Heimniederlage in dieser Saison in der 3. Fußball-Liga kurz vor dem Ende abgewendet. Die Mannschaft von Dresdens Trainer Thomas Stamm kam am 15. Spieltag im Spitzenspiel gegen den 1. FC Saarbrücken zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden. Vor 29.556 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion hatte David Kubatta in der zweiten Minute der Nachspielzeit die Führung von Saarbrückens Kai Brünker (60.) ausgeglichen.

In der rassigen Partie kamen die Gäste im Verlauf der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel, konnten aber selbst beste Möglichkeiten nicht verwerten. Sie scheiterten entweder an Torhüter Tim Schreiber, der erst im vergangenen Sommer von Saarbrücken nach Dresden gewechselt war, oder an der Latte.

Auch nach dem Seitenwechsel erarbeiteten sich die Gäste die besseren Chancen, doch Schreiber war immer wieder zur Stelle. Ohne Chance war der Dresdner Schlussmann beim 0:1 nach einem weiteren schönen Spielzug der Saarbrücker. Simon Stehle passte im Strafraum quer zu Brünker, der den Ball im leeren Tor unterbrachte (60.).

Dynamo tauchte erst in der Schlussviertelstunde gefährlicher vor dem Saarbrücker Gehäuse auf. Aber erst in der Nachspielzeit verhinderte Kubatta mit einem Abstauber die fünfte Niederlage gegen Saarbrücken in Serie.