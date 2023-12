Dresdens Torhüter Drljaca verletzt sich am Oberschenkel. Er fehlt dem Fußball-Drittligisten mehrere Wochen.

Dresden - Dynamo Dresden muss mehrere Wochen auf Torhüter Stefan Drljaca verzichten. Der Stammkeeper des Fußball-Drittligisten zog sich beim Auswärtsspiel in Bielefeld eine Muskelverletzung im rechten vorderen Oberschenkel zu, wie die Sachsen am Samstag mitteilten. „Nach derzeitigem Stand wird Stefan Drljaca Cheftrainer Markus Anfang frühestens im Laufe der Rückrunde im neuen Jahr wieder vollumfänglich zur Verfügung stehen“, hießt es in der Vereinsmitteilung weiter. Drljaca (24) war kurz vor Spielende nach einem langen Abschlag zunächst behandelt und kurz darauf ausgewechselt worden.