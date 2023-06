Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat Innenverteidiger Tobias Kraulich verpflichtet. Der 24-Jährige kommt ablösefrei vom SV Meppen und erhält an der Elbe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. „Mit Tobias Kraulich konnten wir einen robusten Innenverteidiger für uns gewinnen, den besonders sein überlegter Spielaufbau sowie sein abgeklärtes Zweikampfverhalten auszeichnet. Zudem verfügt er über ein hervorragendes Kopfballspiel, das uns sowohl defensiv als auch offensiv bei Standards zugutekommen wird“, sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Der 1,91 Meter große Abwehrspieler wurde in Erfurt geboren und erlernte im Nachwuchsbereich seines Heimatvereins Rot-Weiss Erfurt das Fußball-ABC. Nach einer Saison im Drittligakader ging es für ihn zur zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg in die Regionalliga Bayern, bevor er von dort zu den Würzburger Kickers in die 2. Bundesliga wechselte. In der abgelaufenen Saison trug er das Meppener Trikot und bestritt insgesamt 26 Partien, in denen er einen Treffer erzielte.