Auerbach - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat die Generalprobe vor dem Liga-Start knapp verloren. Im letzten Testspiel der fünfwöchigen Vorbereitungszeit unterlag die neu formierte Mannschaft von Trainer Thomas Stamm Zweitliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg mit 1:2 (1:0, 1:1) nach Verlängerung. Christoph Daferner (41.) brachte die SGD in Führung, bevor Kai Pröger (72.) zum Ausgleich traf und Eric Hottmann (115.) den Siegtreffer für die Jahn-Elf erzielte. Die Verlängerung war zuvor schon vereinbart worden.

Vor gut gefüllten Rängen der Arena zur Vogtlandweide in Auerbach blieb der frisch wiedergewählte Kapitän Stefan Kuschke zunächst auf der Bank, im Sturm setzte Stamm wie erwartet auf Robin Meißner und Christoph Daferner. Im Tor begann der 22 Jahre alte Tim Schreiber. Tom-Kasper Berger, Kyu-Hyun Park und Tom Zimmerschied fehlten verletzt.

Insgesamt konnte die SGD vier ihrer sieben Testspiele gewinnen, wobei unnötige Niederlagen gegen die Regionalligisten Hessen Kassel (1:2) und Chemnitzer FC (0:1) zu Buche standen. Am Sonntag gibt es noch die Saisoneröffnung mit den Fans im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. Der Auftakt in die 3. Liga steht am 4. August (13.30 Uhr) beim FC Viktoria Köln an.