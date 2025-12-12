Zwei Testspiele will Dynamo Dresden im Wintertrainingslager in der Türkei bestreiten. Der erste Gegner steht fest.

Dresden - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat den ersten Testspielgegner im Trainingslager während der Winterpause im türkischen Lara gefunden. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm trifft am 6. Januar auf den Schweizer Zweitligisten FC Aarau, wie der Verein mitteilte.

Die Partie wird um 16.00 Uhr Ortszeit auf dem Platz des Nirvana Cosmopolitan Hotels angepfiffen. Ein zweiter Gegner für die Zeit vom 3. bis zum 10. Januar an der türkischen Riviera wird noch gesucht.

Dynamo, das nach 15 Spieltagen auf dem vorletzten Platz liegt, muss vor der Winterpause noch zwei Spiele in der Liga absolvieren. Am Abend empfangen die Sachsen Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr/Sky), am 20. Dezember ist Holstein Kiel Gastgeber (20.30 Uhr/Sky)