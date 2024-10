Dresden - Dynamo Dresden will erstmals nach zehn Jahren wieder ins Achtelfinale um den DFB-Pokal einziehen. Dazu muss der Fußball-Drittligist heute (20.45 Uhr/Sky) aber wieder für eine Überraschung sorgen. Die Aufgabe gegen den Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 wird nicht leichter als die erste Runde, in der Dynamo Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeschaltet hatte.

Trotz einer mäßigen Bilanz - in bisher neun Duellen gab es erst einen Dresdner Sieg - gehen die Gastgeber selbstbewusst in das Spiel. „Es ist absolut möglich, als Drittligist einen Zweitligisten zu schlagen, wenn man es so geschlossen hinbekommt wie gegen Düsseldorf“, sagte Dynamo-Trainer Thomas Stamm, der in der Partie auf den in der Meisterschaft nach einer Roten Karte gesperrten Kapitän und Mentalitätsspieler Stefan Kutschke zurückgreifen kann. Auch der zuletzt angeschlagen ausgefallene Abwehrspieler Lars Bünning steht wieder zur Verfügung.