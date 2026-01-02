Das Tabellenschlusslicht muss in erster Linie die Defensive verstärken. Ein alter Bekannter soll bei der Mission Klassenverbleib helfen.

Dresden - Dynamo Dresden hat seinen Aufstiegshelden Jonas Sterner zurückgeholt. Das Zweitliga-Schlusslicht leiht den 23-Jährigen bis Saisonende von Hannover 96 aus. Sterner hatte in der vergangenen Saison bereits leihweise in Dresden gespielt und mit 32 Drittliga-Spielen sowie zehn Scorer-Punkten einen großen Anteil am Zweitliga-Aufstieg.

„Jonas ist auf der rechten Außenbahn flexibel einsetzbar und kann sowohl offensiv als auch defensiv seine Stärken einbringen. Für unser Spiel kann er somit weitere wichtige Impulse beisteuern. Es kann ein großer Vorteil sein, dass er den Trainer und das Team bereits gut kennt“, sagte Dynamos neuer Sport-Geschäftsführer Sören Gonther.