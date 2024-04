Dresden - Dennis Duah trägt in der kommenden Saison das schwarz-gelbe Trikot von Dynamo Dresden. Der 20 Jahre alte Verteidiger wechselt ablösefrei vom Hamburger SV II. zu den Sachsen. Das teilte der Verein am Freitag mit, nachdem der Spieler den Medizincheck im Dresdner Universitätsklinikum absolviert hatte. „Dennis besticht durch eine athletische und robuste Spielweise. Mit seiner Geschwindigkeit und körperlichen Zweikampfführung kann er unserer Defensive weitere Stabilität verleihen“, sagte David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation bei der SGD.

Der Deutsch-Ghanaer wurde in den Nachwuchsabteilungen des FC St. Pauli und anschließend bei den Junioren des Hamburger SV ausgebildet. Für dessen Zweitvertretung absolvierte er 71 Spiele in der Regionalliga Nord, führt die Hanseaten dabei in dieser Saison als Kapitän an.