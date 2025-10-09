Dynamo Dresden ist in der Liga seit fünf Spieltagen sieglos. Nun holt sich der Zweitligist das Gefühl eines Erfolgs in einem Testspiel gegen Regensburg zurück.

Auerbach - Dynamo Dresden hat mal wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Der in der Liga seit fünf Spielen sieglose Fußball-Zweitligist kam gegen den Drittligisten SSV Jahn Regensburg zu einem ungefährdeten 5:1 (3:0)-Testspielsieg. Tony Menzel (12. Minute) brachte Dynamo in Führung, ehe Luca Herrmann (16.) per Kopf und Jan-Henrik Marx (43.) per Freistoß erhöhten. Nach dem Wechsel verkürzte der SSV per Elfmeter durch Phil Beckhoff (47.). Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke (54.) stellte den alten Abstand wieder her. Lars Bünning (71.) markierte den Endstand.

Die nur mit 15 Profis nach Auerbach gereisten Elbestädter, die erstmals nach seiner Sperre wieder mit Vinko Sapina spielten, hatten die Partie gut im Griff nach der frühen Doppelführung. Allerdings auch etwas Glück, dass der Anschlusstreffer der Regensburger wegen Abseits (38.) nicht gegeben wurde. Sehenswert war der Treffer zum 3:0 durch Marx, der den Freistoß aus 25 Metern direkt unters Lattenkreuz setzte.

Nach der Pause zeigte der Unparteiische nach einem Handspiel auf den Punkt. So konnten die Regensburger verkürzen. Doch Stürmer Kutschke erhöhte nach einer schnellen Ballkombination abgeklärt zum 4:1, ehe Bünning per Kopf zur Stelle war.