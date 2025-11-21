Dynamo kehrt nach neun sieglosen Spielen in die Erfolgsspur zurück. Zwei Geschenke hätten den zweiten Saisonsieg beinahe noch gefährdet.

Bochum - Dynamo Dresden hat nach neun sieglosen Spielen den zweiten Saisonsieg in der zweiten Fußball-Liga gefeiert. Beim Bundesliga-Absteiger VfL Bochum kam der Aufsteiger zu einem 2:1 (2:0)-Erfolg. „Anhand der ersten Halbzeit war der Erfolg nicht unverdient. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Dynamo-Trainer Thomas Stamm auf „Sky“. Die kompakt aufgetretenen Gäste spielten vor allem im ersten Spielabschnitt sehr souverän, hatten im zweiten Spielabschnitt aber das Glück auf ihrer Seite.

Stamm setzte im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Nürnberg auf fünf Neue und verhalf auch dem 19 Jahre alten Nachwuchsspieler Friedrich Müller zum Zweitliga-Debüt. Im Tor gab der Coach Lennart Grill den Vorzug vor dem wieder gesunden Tim Schreiber, im Sturm lief Vincent Vermeij für den torgefährlichsten Dresdner Torschützen Christoph Daferner auf.

Rossipal trifft und bereitet vor

Nach verhaltenem Beginn der Gäste drehte vor allem Alexander Rossipal auf. In der 18. Minute vergab der Außenverteidiger noch eine gute Möglichkeit, sieben Minuten später überwand der 29-Jährige im zweiten Versuch Bochums Schlussmann Timo Horn. In der 35. Minute rollte ein Schuss von Dresdens Kapitän Niklas Hauptmann parallel zur Torlinie entlang, Vermeij rutschte nur knapp vorbei.

Besser machte es der Niederländer in der ersten Minute der Nachspielzeit. Eine Flanke von Rossipal spitzelte der Mittelstürmer mit dem rechten Außenrist an Horn vorbei und krönte die gute spielerische Leistung der Dresdner im ersten Spielabschnitt. „Die drei Punkte sind extrem wichtig. Wir hatten in den letzten Wochen ein bisschen Pech gehabt. Jetzt fühlt es sich ganz gut an“, sagte der lange Zeit ausgefallene Stürmer.

Bochum vergibt Ausgleich

Doch zwei Geschenke nach dem Seitenwechsel hätten den zweiten Auswärtserfolg nach dem 2:1-Sieg bei Arminia Bielefeld zu Saisonbeginn noch gefährdet. Zunächst verschuldete Jakob Lemmer unnötig eine Ecke, nach der Cajetan Lenz der Anschlusstreffer gelang (59.).

Dann versprang Grill ein Ball und im Nachsetzen traf der Torhüter den eingewechselten Bochumer Philipp Hofmann. Doch den Elfmeter setzte der U21-Nationalstürmer Francis Onyeka neben das Tor (76.). Und auch in der Folge musste Dresden noch bange Momente überstehen, ehe gejubelt werden konnte. „Gerade nach den Spielen, in denen wir uns nicht belohnt haben, ist der Sieg heute sehr wichtig, nachdem wir in der zweiten Halbzeit extrem leiden mussten“, sagte Rossipal, „jetzt genießen wir die Rückfahrt.“