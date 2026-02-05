Bis in die Nacht muss laut DWD-Meteorologen mit Glätte sowie gefrierendem Regen gerechnet werden.

Berlin - Die Unwetterwarnung vor Glatteis des Deutschen Wetterdiensts (DWD) für Berlin und Teile Brandenburgs ist aufgehoben. In Berlin sei das Gröbste geschafft, sagte DWD-Meteorologin Cathleen Hickmann am Vormittag. Jedoch gebe es in der Hauptstadt nach wie vor eine Mischung aus Schneefall, Eiskörnern und gefrierendem Regen. Dies halte noch eine Weile an. Bis in die Nacht müsse mit Glätte sowie gefrierendem Regen gerechnet werden.

Auch in Brandenburg lasse die Glättesituation, die über Nacht für verbreitetes Unwetter gesorgt habe, Stück für Stück nach. Die großen Niederschläge mit gefrierenden Regen ziehen ab. Derzeit sei davon noch die Uckermark betroffen.

Der DWD warnt mit einem mehrstufigen System. Unwetterwarnungen sind Warnungen der dritten Stufe, Warnungen vor markantem Wetter hingegen Stufe 2. Für Berlin sowie große Teile Brandenburgs gilt nun eine amtliche Warnung vor markanter Glätte. Nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten sollten vermieden und das Verhalten im Straßenverkehr angepasst werden, wie es vom Wetterdienst hieß.