DWD: Brocken mit 26,9 Grad: Höchster Tageswert seit 1947

Magdeburg/Leipzig - Auf dem Brocken ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zum Mittag das Thermometer auf einen neuen Tageshöchstwert von 26,9 Grad Celsius geklettert. „So warm war es an einem 19. Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie“, sagte ein Sprecher des DWD in Leipzig. Den Angaben zufolge werden die Temperaturen auf dem 1141 Meter hohen Berg im Harz seit 1947 gemessen. Angesichts der Vorhersagen könne es sein, dass am Mittwoch möglicherweise auf dem Brocken 30 Grad Celsius erreicht werden, sagte der DWD-Sprecher.

Unterdessen lagen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt am Dienstag bis zum Mittag im Landkreis Harz und andernorts schon weit darüber. Bei Hye/Pabsdorf waren es 34,9 Grad, in Quedlinburg (beide Landkreis Harz) waren es 34,3 Grad oder in Bernburg (Salzlandkreis) 34,8 Grad. In der Landeshaupstadt Magdeburg schwitzten die Menschen bei 33,3 Grad Celsium. Im Tagesverlauf wurden laut DWD-Sprecher für Sachsen-Anhalt im Schnitt 38 Grad Celsius erwartet. Am Mittwoch soll es laut DWD-Vorhersage noch heißer im Land werden.