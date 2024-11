Vorfreude aufs Fest: In ihrer Action-Komödie „Red One - Alarmstufe Weihnachten“ müssen Chris Evans und Dwayne „The Rock“ Johnson den Weihnachtsmann retten. Die Weltpremiere fand in Deutschland statt.

Dwayne Johnson und Chris Evans für Weltpremiere in Berlin

Chris Evans (l-r), J.K. Simmons und Dwayne Johnson auf dem Roten Teppich zur Weltpremiere des Films „Red One – Alarmstufe Weihnachten“.

Berlin - Die Hollywood-Stars Chris Evans (43) und Dwayne Johnson (52) haben ihre neue Action-Komödie „Red One - Alarmstufe Weihnachten“ in Berlin vorgestellt. Evans („Captain America“) und „The Rock“ Johnson („Fast & Furious“) zeigten sich bei der Weltpremiere des Streifens auf dem roten Teppich in der Hauptstadt - und nahmen sich einem dpa-Reporter zufolge dabei viel Zeit für die zahlreichen Fans.

In ihrem neuen Film, der am Donnerstag (7. November) in den deutschen Kinos startet, wird der Weihnachtsmann entführt. Der Sicherheitschef des Nordpols (Johnson) und der berüchtigtste Kopfgeldjäger der Welt (Evans) müssen sich daraufhin auf die Suche nach ihm machen, um das Weihnachtsfest zu retten. Die Regie für den rund zweistündigen Film hat Jake Kasdan („Jumanji“) geführt.