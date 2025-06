In einem kleineren Bauernhof in der Lausitz bricht ein Feuer aus. Zahlreiche Enten und Gänse - auch Küken - befinden sich zunächst noch darin.

Dutzende Tiere in Lauchhammer vor Feuer in Scheune gerettet

Bei dem Brand einer Scheune in Lauchhammer waren auch zahlreiche Tiere in Gefahr. (Symbolbild)

Lauchhammer - Dutzende Enten und Gänse sind bei dem Brand einer Scheune in Lauchhammer in der Lausitz in Sicherheit gebracht worden. „Alle Tiere, die vor Ort waren im Stall, wurden von der Feuerwehr gerettet“, sagte ein Sprecher der Einsatz-Leitstelle in Cottbus. Dabei habe es sich um etwa 20 Entenküken, rund 20 Enten und Gänse sowie ein Schwein gehandelt.

Die Scheune war nach Angaben der Polizei aus bisher ungeklärter Ursache am späten Dienstagabend in Brand geraten. Ein Anwohner sei ambulant behandelt, aber nicht verletzt worden. Die Scheune stand laut Polizei komplett in Flammen, die Feuerwehr habe den Brand nach wenigen Stunden gelöscht. Der Schaden liege bei mindestens 100.000 Euro.