Der Herbst zeigt in den kommenden Tagen seine wechselhafte Seite. Nach milden Temperaturen bleibt es meist bewölkt, bevor zum Wochenende hin die Luft merklich kühler wird.

In den nächsten Tagen bleibt es trüb und wechselhaft. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Das Wetter in den nächsten Tagen bleibt in Berlin und Brandenburg herbstlich durchwachsen. Der Himmel zeigt sich am Mittwoch meist stark bewölkt, im Südosten lockert es am Nachmittag und Abend etwas auf. Nur vereinzelt wird laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) leichter Regen oder Sprühregen bei Temperaturen von 14 bis 16 Grad erwartet.

Nachts kühlt es auf 10 bis 7 Grad ab. Am Donnerstag wechseln sich dichte Wolken und kurze Aufhellungen ab, zeitweise fällt etwas Regen. Der DWD erwartet 13 bis 15 Grad.

Der Freitag bringt ebenfalls viele Wolken und gelegentlich Regen, bei Höchstwerten um 14 Grad. Nachts wird es kühler: Die Temperaturen sinken auf sechs bis drei Grad, bei längerem Aufklaren ist Bodenfrost möglich.