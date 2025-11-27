Die Polizei rückt zur Suche nach Beweisen für eine Serie von Hakenkreuz-Schmierereien aus. Auch eine Wohnadresse in Mecklenburg-Vorpommern haben die Ermittler im Visier.

Die Polizei ging gegen einen 34-Jährigen wegen einer Serie von Hakenkreuz-Schmierereien vor. (Symbolbild)

Uckermark - Wegen einer Serie von Hakenkreuz-Schmierereien ist die Polizei in der Uckermark und in Mecklenburg-Vorpommern gegen einen 34-Jährigen vorgegangen. Gegen ihn laufen zwei Dutzend Verfahren im Bereich der politisch motivierten Kriminalität - wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigungen, wie die Polizei mitteilte.

Am Mittwoch durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnanschrift des Mannes im mecklenburgischen Feldberg und eine Anschrift im Landkreis Uckermark. Sie konnten Beweismittel sicherstellen - um was es sich dabei handelt, wollte ein Sprecher der Polizei nicht sagen.