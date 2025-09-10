weather wolkig
  3. Kriminalität: Durchsuchungen wegen Dealern in Dresden und Berlin

Vier Männer sollen mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. Nun durchsucht das Landeskriminalamt mehrere Gebäude.

Von dpa 10.09.2025, 07:34
Das Landeskriminalamt führt Durchsuchungen in Dresden und Berlin durch. (Symbolbild) Daniel Vogl/dpa

Dresden/Berlin - In Dresden und Berlin durchsucht das Landeskriminalamt Sachsen derzeit mehrere Objekte. Seit den frühen Morgenstunden liefen Einsätze an den Wohn- und Aufenthaltsorten von vier Beschuldigten, teilte die Behörde mit. Den Männern werde vorgeworfen, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben. 

Die Tatverdächtigen sind den Angaben nach im Alter von 28 und 34 Jahren. Neben dem Landeskriminalamt Sachsen seien die Bereitschaftspolizei sowie Spezialeinsatzkräfte der sächsischen Polizei und die Berliner Polizei im Einsatz.