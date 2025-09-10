Vier Männer sollen mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. Nun durchsucht das Landeskriminalamt mehrere Gebäude.

Dresden/Berlin - In Dresden und Berlin durchsucht das Landeskriminalamt Sachsen derzeit mehrere Objekte. Seit den frühen Morgenstunden liefen Einsätze an den Wohn- und Aufenthaltsorten von vier Beschuldigten, teilte die Behörde mit. Den Männern werde vorgeworfen, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben.

Die Tatverdächtigen sind den Angaben nach im Alter von 28 und 34 Jahren. Neben dem Landeskriminalamt Sachsen seien die Bereitschaftspolizei sowie Spezialeinsatzkräfte der sächsischen Polizei und die Berliner Polizei im Einsatz.